Chi si rivede: Neto torna in campo, sarà appena la 13^ presenza con la Juventus

Era sbarcato a Torino con grandi ambizioni, come tutti quelli che, dopo essersi affacciati con discreto successo nel calcio che conta, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. E come dargli torto… Era arrivato alla Juventus per giocare, o quantomeno per giocarsela con Buffon. Tutto questo senza fare i conti con l’highlander bianconero che, a dispetto dell’età, non manca mai di timbrare il cartellino. Cosa che invece avverrà stasera poichè, a causa dei postumi di un attacco influenzale, il numero uno non siederà nemmeno in panchina contro il Bologna, lasciando così il palcoscenico dello “Juventus Stadium” al brasiliano ex Fiorentina.

Sarà appena la 13^ presenza per Neto con la maglia bianconera: 12 presenze per un totale di 1.094 minuti giocati dal 2015 ad oggi, fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Opportunità concesse con il contagocce fin qui da Massimiliano Allegri che, a più riprese, hanno indotto il portiere classe ’89 a prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito. Prestito che, tuttavia, impedirebbe però al brasiliano di “godere”, e non certo da protagonista, di quelle vittorie che forse lo hanno indotto a cercare maggior fortuna lontano da Firenze. Fortuna che, almeno per ora, non sembra avere occhi per Neto…

Gianmarco Biagioni