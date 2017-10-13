Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."
Joaquin contro Neto in Spagna vuol dire Betis contro Valencia. E l'esterno spagnolo a Marca parla proprio del portiere ex viola
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 12:21
Nel campionato spagnolo va in scena Betis contro Valencia, ovvero Joaquin contro Neto. Due recenti conoscenze della Fiorentina, avendo giocato insieme per due anni a Firenze. Queste le parole dell'esterno spagnolo al quotidiano Marca: "A fine partita chiederò la maglia a Neto perché abbiamo giocato insieme alla Fiorentina e sarei molto contento di scambiarla con lui".