Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."

Joaquin contro Neto in Spagna vuol dire Betis contro Valencia. E l'esterno spagnolo a Marca parla proprio del portiere ex viola

Nel campionato spagnolo va in scena Betis contro Valencia, ovvero Joaquin contro Neto. Due recenti conoscenze della Fiorentina, avendo giocato insieme per due anni a Firenze. Queste le parole dell'esterno spagnolo al quotidiano Marca: "A fine partita chiederò la maglia a Neto perché abbiamo giocato insieme alla Fiorentina e sarei molto contento di scambiarla con lui".