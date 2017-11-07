Neto: "L'anno più importante della mia vita è stato nel 2014 alla Fiorentina. Tra Delio Rossi e Ljajic..."
Norberto Neto ha parlato al sito ufficiale del Valencia, queste le sue parole sulla Fiorentina: "L’anno più importante per me è stato il 2014 alla Fiorentina, sono diventato portiere titolare. La cosa...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 19:53
Norberto Neto ha parlato al sito ufficiale del Valencia, queste le sue parole sulla Fiorentina: "L’anno più importante per me è stato il 2014 alla Fiorentina, sono diventato portiere titolare. La cosa più divertente avvenuta in una partita? Quando Delio Rossi, mio allenatore, ha sostituito Ljajic e lo ha rincorso per colpirlo con un pugno"