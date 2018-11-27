Neto si pente: "La Juventus non era quello che volevo, non mi sono trovato bene..."

Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Neto, portiere brasiliano che lasciò la Fiorentina, non rinnovando il contratto, per andare alla Juventus a parametro zero:"Neto è...

Questo è quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport su Neto, portiere brasiliano che lasciò la Fiorentina, non rinnovando il contratto, per andare alla Juventus a parametro zero:

"Neto è arrivato alla Juve con l’idea di diventare presto o tardi – e presto sarebbe stato meglio – il titolare con i guanti. Quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta, se n’è andato senza salutare. Szczesny ha firmato nel 2017 con un accordo implicito: la Juve un anno e mezzo fa sapeva che Woj sarebbe diventato il suo nuovo titolare. Neto e Szczesny rappresentano valori molto lontani, l’ambizione e la pazienza, ma sono coerenti. Il brasiliano ieri tra sincerità e diplomazia ha barrato A: «Qui alla Juve non mi trovavo bene, non era quello che volevo – ha detto ­. Sono contento di aver cambiato»"