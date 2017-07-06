La Juventus scarica Neto, sarà del Valencia per 7 milioni di euro. Era stanco di stare in panchina

Neto è stanco di non giocare e va via dalla Juventus. Sarà il nuovo portiere del Valencia. Nessuna opposizione della società bianconera

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2017 22:10

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