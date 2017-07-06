La Juventus scarica Neto, sarà del Valencia per 7 milioni di euro. Era stanco di stare in panchina
Neto è stanco di non giocare e va via dalla Juventus. Sarà il nuovo portiere del Valencia. Nessuna opposizione della società bianconera
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 22:10
Norberto Neto saluta la Juventus, lo aspetta il Valencia. L'affare è virtualmente chiuso: Marotta ha trovato l'accordo con il club spagnolo che verserà nelle casse bianconere 7 milioni di euro più bonus. L'addio del portiere brasiliano era nell'aria: l'ex Fiorentina chiedeva più spazio e, stanco di fare la riserva a Buffon, aveva manifestato da tempo la volontà di lasciare Torino. Al Valencia avrà l'occasione di giocare con più continuità.
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