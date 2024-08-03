Pedullà: "Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina"

Alfredo Pedullà analizzando il mercato in uscita in casa Juve ha fatto il punto anche sulle possibili triangolazioni con la Fiorentina

Attraverso il suo canale Youtube @Alfredo.Pedulla ha fatto il punto sugli esuberi della Juve, alcuni dei quali chiacchierati in orbita Fiorentina:

"Szczesny non ha gradito il fatto di essere stato scaricato dalla Juve che non lo ritiene dentro il progetto tecnico. Ha rifiutato di conseguenza tutto quel che gli è stato proposto. Prima l'Arabia, poi la Fiorentina, con la Juve che lo avrebbe mandato volentieri partecipando inoltre al pagamento dell'ingaggio, il Monza e il Genoa. Lui in questo momento lascia passare i giorni nel suo limbo esistenziale".

"Altro caso scottante McKennie in scadenza 2025 che guadagna 2,5 milioni, anche lui ha rifiutato tutto. Ultima triangolazione con la Fiorentina sia in un'operazione svincolata da Nico Gonzalez sia inserito in una trattativa per l'argentino che in questo momento precisiamo non è una priorità per la Juventus, ma lui ha preso tempo perché vuole decidere autonomamente il suo futuro. Per accettare una destinazione non completamente gradita potrebbe addirittura chiedere un ingaggio superiore a quanto già percepisce"

Ziliani attacca: “Commisso come la Croce Rossa della Juve, prendendo prima Arthur e poi Kean”

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