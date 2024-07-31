Tessmann incanta gli USA, alla CBS: "Nuova risorsa per la Nazionale maggiore. Mediano intelligente"

Tanner Tessmann, obiettivo di mercato della Fiorentina, fa parlare di sé anche negli Stati Uniti: "Merita la Nazionale maggiore

Uno dei nomi finiti sotto i riflettori della sessione mercato della Fiorentina è quello di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Si parla di lui anche negli Stati Uniti, in quanto al momento è impegnato con l'U23 alle Olimpiadi di Parigi 2024 che ha battuto la Guinea con un secco 3-0. A soffermarsi sul suo rendimento l'ex portiere degli USA Tony Meola e il giornalista Alexis Guerrero negli studi della CBS, nel mentre si parlava dei giovani che potrebbero avere spazio nella Nazionale maggiore:

"Quale dei ragazzi impegnati alle Olimpiadi merita la Nazionale maggiore? Tessmann credo sia uno dei nomi" ha detto l'ex portiere degli States, facendo l'assist a Guerrero per il commento tecnico sulle caretteristiche del centrocampista dell'Alabama: "Interpreta benissimo il ruolo di mediano. Sa proporsi bene in avanti, è intelligente nei passaggi. Sono contento che oggi sia diventato una nuova opzione per la Nazionale maggiore".

TMW CONFERMA: "FIORENTINA HA ACCORDO CON IL VENEZIA PER TESSMANN. PENDONO LE COMMISSIONI CON GLI AGENTI"

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