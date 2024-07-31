TMW conferma: "Fiorentina ha accordo con il Venezia e Tessmann. Pendono le commissioni con gli agenti"

La Fiorentina tenta di dare l'accelerata decisiva per mettere le mani su Tanner Tessmann (22 anni), individuato da qualche tempo come rinforzo ideale per il centrocampo di mister Palladino, un reparto...

La Fiorentina tenta di dare l'accelerata decisiva per mettere le mani su Tanner Tessmann (22 anni), individuato da qualche tempo come rinforzo ideale per il centrocampo di mister Palladino, un reparto da rifondare a seguito dei tanti addii maturati nel corso dell'estate.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l'affare con il Venezia per arrivare al classe 2001 è già ben instradato: le società sono d'accordo per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di una proposta economica da circa 5,5 milioni di euro, mentre con il calciatore è stato già raggiunto un principio d'accordo per un contratto di durata quinquennale (fino al 30 giugno del 2029) con un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Cosa manca, dunque? L'accordo sulle commissioni da riconoscere all'entourage del nazionale statunitense, uno degli aspetti peraltro che ha fatto a suo tempo rallentare e poi saltare (assieme comunque alla condizione fondamentale di non rimanere in prestito a Venezia per un altro anno) il possibile passaggio all'Inter delle scorse settimane. A scriverlo è TMW.

CORRIERE DELLO SPORT: “L’ATALANTA PER NICO OFFRE 30 MILIONI + 3 DI BONUS, LA FIORENTINA NE VUOLE 40”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-latalanta-per-nico-offre-30-milioni-3-di-bonus-la-fiorentina-ne-vuole-40/262514/