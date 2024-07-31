Corriere dello Sport: "L'Atalanta per Nico offre 30 milioni + 3 di bonus, la Fiorentina ne vuole 40"

Prima l'addio di Touré poi l'affondo per Nico è questa l'idea dell'Atalanta

Al Viola Park l'idea è quella di abbassare il monte ingaggi e lo stipendio da 3 milioni di Nico Gonzalez pesa come un macigno. Per questo motivo Pradè non si opporrebbe a un addio dell'attaccante ma il prezzo è chiaro: 40 milioni. Per quanto riguarda l'Atalanta, i contatti vanno avanti da circa un mese per Nico. Tra agenti e intermediari si è provato a imbastire una vera e propria trattativa. Il club bergamasco offre circa 28-30 milioni, più 2-3 milioni di bonus. Difficile arrivare ai 40 milioni richiesti dalla Fiorentina. Ad oggi è più semplice immaginare un addio intorno ai 35 milioni. In casa nerazzurra, il piano sarebbe quello di cedere prima Tourè, che piace all'estero e poi puntare sul numero 10 viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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