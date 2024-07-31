Nazione: "Tessmann-Fiorentina, le commissioni degli agenti frenano i viola"

L'accordo tra Venezia e Fiorentina è stato raggiunto ma c'è ancora un ostacolo

Summit nella notte tra Fiorentina e Venezia per Tessmann, con il giocatore che si avvicina a grandi falcate a Firenze. L'accordo tra i due club sulla base di 6 milioni è stato raggiunto, ma quindi cosa manca? A frenare il tutto sono le commissioni richieste dagli agenti del giocatore. Tema molto caro a Rocco Commisso e che è stato il motivo della trattativa saltata con l'Inter di Marotta.Serve quindi ancora un po' di pazienza per arrivare a un accordo definitivo tra le parti in causa. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PALLADINO DRITTO AL PUNTO

https://www.labaroviola.com/palladino-dritto-al-punto-persi-tanti-giocatori-serve-completare-la-rosa-al-piu-presto/262481/