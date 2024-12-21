Sky Germania afferma: "Ruben Vargas vuole rimanere in Bundesliga. La Fiorentina interessata al giocatore rimane alla finestra"

Come fatto trapelare nei giorni scorsi dalla dirigenza della Fiorentina, per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, è intenzionata ad intervenire sul mercato di gennaio: i ruoli più...

Come fatto trapelare nei giorni scorsi dalla dirigenza della Fiorentina, per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino, è intenzionata ad intervenire sul mercato di gennaio: i ruoli più richiesti, a meno di cessioni dell'ultimo minuto, sono un centrocampista ed un esterno. Ed è chiaro che Daniele Pradè abbia già qualche soluzione sul suo taccuino. Uno dei nomi che destano più curiosità è sicuramente quello di Ruben Vargas, esterno offensivo dell’Augsburg, che, nonostante piaccia a tanti altri club esteri, sembra essere destinato a restare in Bundesliga. Secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Germania il calciatore svizzero avrebbe aperto ad un trasferimento al Borussia Mönchengladbach: il Gladbach, dopo il benestare del giocatore, ha già avviato i contatti con il club proprietario del cartellino e sta trattando il prezzo. Sullo sfondo restano gli interessamenti di Fiorentina, Hannover e Siviglia.

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