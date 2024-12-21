Da meteora alla Fiorentina alla Juventus? Hancko smentisce tutto: "Non ci siamo mai parlati, nessun accordo"

L'ex Fiorentina Hancko ha smentito le voci su un possibile accordo con la Juventus, che sembra intenzionata a riportarlo in Serie A

Missione doppietta. Cristiano Giuntoli punta a raddoppiare i colpi in difesa. Il dt bianconero ha le idee chiare e vuole tra gennaio e giugno ingaggiare due centrali. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di David Hancko, per il quale settimana scorsa la Juventus ha fatto dei passi in avanti molto importanti impostando una bozza d’accordo coi rappresentanti dello slovacco sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus.

Notizia che, una volta trapelata, ha mandato il Feyenoord su tutte le furie, visto che l’indiscrezione è esplosa a pochi giorni dal big match contro il Psv. L’ultimo treno utile per la formazione di Rotterdam per restare in corsa per la vittoria dell’Eredivisie. Tanto che l'ex Fiorentina ha provato a spegnere le voci con alcune dichiarazioni di prammatica ai colleghi di “AD”: «La Juve potrebbe essere interessata a me, ma non ci siamo mai parlati. Accordi già trovati? Ho detto ai miei compagni che non è vero». Lo riporta Tuttosport.

L'OCCASIONE DI KAYODE

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