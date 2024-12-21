L'occasione di Kayode: con l'Udinese sarà titolare per la prima volta in questa Serie A

Con la squalifica di Dodo, Kayode dovrebbe giocare titolare in Fiorentina-Udinese, scendendo per la prima volta in campo dal primo minuto

La squalifica di Dodo spalanca le porte alla prima da titolare per Kayode in questo campionato. Il terzino destro classe 2004, infatti, è stato utilizzato col contagocce da mister Palladino, complice una stagione stellare di Dodo, che si sta dimostrando indubbiamente tra i terzini più forti in Serie A. A farne le spese è stato quindi lo stesso Kayode, che ha di fatto collezionato solo 34 minuti nel campionato italiano 2024/2025, non giocando mai da titolare.

Lunedì, salvo grandi sorprese tattiche, Kayode scenderà in campo dal primo minuto in Fiorentina-Udinese, posticipo valevole per la 17esima giornata di Serie A. Una grande occasione per il giovane terzino italiano, che potrà finalmente mettersi in mostra, nel tentativo di convincere Palladino a concedergli più minuti in futuro. In ogni caso, al sua partita sarà sicuramente al centro dell'attenzione, visto anche le voci di mercato che potrebbero portare Kayode lontano da Firenze.

LE SIRENE PER KAYODE

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-da-golden-boy-a-riserva-sirene-dalla-premier-e-dalla-serie-a/281755/