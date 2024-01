Corriere dello Sport, l’Augsburg fa muro per Ruben Vargas, continua a chiedere 10 milioni

Ovviamente aperto il canale che porta a Ruben Vargas, nonostante a sua volta l’Augsburg rimanga fermo piantato sulla richiesta (10 milioni) fatta a suo tempo e più modificata di fronte al rialzo (da 5 milioni+bonus a 7 con bonus facilmente raggiungibili) in arrivo da Firenze. Secondo rinforzo il Nazionale svizzero per le fasce in attacco se con Brekalo dovesse andare via anche Ikoné. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DELL’AGENTE DI IKONÈ