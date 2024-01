Caccia all’esterno, Ruben Vargas? Anche oggi nell’undici titolare in Augsburg-Bayern Monaco

È continua caccia all’esterno d’attacco per la Fiorentina. L’Augsburg affronta il Bayern Monaco in casa e, nonostante le voci di mercato, schiera dal primo minuto Ruben Vargas. L’allenatore, Jess Thorup, sembra considerarlo come un punto cardine del suo undici titolare, cercando i tre punti contro la formazione di Tuchel. Ballano 2-3 milioni tra la domanda e l’offerta e chissà se i due club riusciranno a venirsi incontro.

LEGGI ANCHE: PARLA ITALIANO ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-INTER