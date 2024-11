Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”

Non solo il centravanti, la Fiorentina vuole regalare a Palladino anche un esterno in più. Per questo motivo si lavorerà, durante il mercato di gennaio, a un profilo capace di rinforzare le fasce della Fiorentina. Pradè e Goretti starebbero lavorando per portare alla corte di Raffaele Palladino quel tanto cercato in passato Ruben Vargas. Prima a gennaio dello scorso anno, poi il ritorno di fiamma quest’estate. Sicuramente l’obiettivo non sarà Berardi.

L’attaccante del Sassuolo non convince Rocco Commisso per due motivi: anagrafico e soprattutto per il prezzo. Carnevali continua a chiedere una cifra intorno ai 15 milioni di euro, considerata esagerata per una giocatore che gioca in Serie B. Inoltre, anche dal punto di vista fisico sembra lasciare diversi dubbi allo staff della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.