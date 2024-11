Gazzetta: “Gudmundsson in gruppo ma zero rischi, la Fiorentina continua a gestirlo”

La Fiorentina ritrova Gudmundsson, il suo giocatore più talentuoso, in un momento cruciale della stagione. Ieri il numero 10 si è allenato con il gruppo, ma la sua presenza in panchina contro il Como dipenderà dalla lista dei convocati, con il club intenzionato a evitare rischi.

L’islandese, fermo dal 20 ottobre per una lesione muscolare, ha rispettato i tempi di recupero (30-40 giorni) e si prepara a tornare gradualmente in campo, con il pieno via libera dello staff medico, tecnico e del giocatore stesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.