Corriere dello Sport sicuro: “Palladino convocherà Gudmundsson per la gara contro il Como”

La notizia di ieri, trapelata dal Viola Park, è il ritorno in gruppo di Albert Gudmundsson. L’ex Genoa, dopo l’infortunio che l’ha tenuto quasi due mesi lontano dal campo, è pronto per aiutare la Fiorentina in questa sua impresa tra i primi posti della classifica. Le belle notizie non sarebbero finite qua. Anzi. L’idea di Palladino è quella di convocare il giocatore islandese proprio per la sfida di domani contro il Como di Fabregas.

Dopodiché, potrà addirittura fare qualche minuto nel finale. Se così non fosse, rimane la gara di giovedì in Conference League contro il Pafos e poi la sfida del 1 Dicembre allo stadio Franchi contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dove, sempre il secondo il quotidiano, Albert Gudmundsson sarà titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.