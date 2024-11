La Gazzetta non ha dubbi: “Fiorentina-Inter sarà lo spareggio per la Champions”

Domani Como-Fiorentina. La squadra di Palladino sogna la settima vittoria consecutiva dopo Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino e Verona. Non sarà semplice contro la squadra di Fabregas, ma Firenze vola sulle ali dell’entusiasmo e portarsi a casa tre punti significherebbe accarezzare da vicino la Champions League.

Vincere a Como significherebbe andare a giocarsi la gara del 1 dicembre al Franchi contro l’Inter a pari punti. Così facendo, quella partita diventerebbe un vero e proprio spareggio per la Champions League. Palladino ha recuperato anche Albert Gudmundsson, nel momento più importante e questo non fa che volare ancora di più i tifosi viola nei propri sogni di gloria. Ci sono tutti i presupposti per superare i propri limiti e questa Fiorentina non si vuole di certo fermare adesso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.