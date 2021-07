Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall’Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale

Stando a quanto raccolto dal Bild, il centrocampista Niklas Dorsch è ad un passo dall’approdare in Bundesliga e firmare con l’Augsburg. Secondo quanto dal noto quotidiano tedesco, il club avrebbe infatti trovato sia l’accordo con il Gent, club proprietario del cartellino, sia col nazionale Under 21 tedesco. Ai belgi andranno sette milioni di euro più uno di bonus e probabilmente una percentuale sulla rivendita, mentre il giocatore firmerà un quinquennale. Il classe ’98 potrebbe firmare prima della partenza per Tokyo dove sarà impegnato con la Germania nel torneo olimpico. Sfuma così uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina.

LEGGI ANCHE: