Notizie Bild Fiorentina

Dalla Germania: Bayern Monaco sonda Vlahovic. Intermediari a lavoro: sarà l'erede di Lewandoski?
12 novembre 2021 13:02
Dalla Germania, Fiorentina su Skhiri. La richiesta del Colonia si aggira tra i 10-15 milioni di euro
10 agosto 2021 12:23
Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall'Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale
08 luglio 2021 14:11
Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"
18 giugno 2021 03:58
Ribery: "Ora penso alla Fiorentina. Ma non escludo un ritorno in Germania"
20 gennaio 2021 13:35
Dalla Germania, il Lipsia insiste per Vlahovic, tenterà un nuovo assalto. Per Iachini però...
03 settembre 2020 13:34
Bild, la Fiorentina vuole Boetius del Magonza ma la concorrenza è alta
14 agosto 2020 20:50
Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco
18 luglio 2020 15:11
Bild: "Vlahovic interessa allo Schalke 04. Troppo alta la richiesta della Fiorentina"
24 giugno 2020 19:49
Boateng: "I soldi nel calcio sono una maledizione. I giovani pensano solo a Instagram"
29 dicembre 2019 18:34
Bild, la Fiorentina ha fatto un'offerta per ingaggiare Franck Ribery. Su di lui ci sono tante squadre
29 luglio 2019 08:59
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