Notizie Bild Fiorentina

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Dalla Germania: Bayern Monaco sonda Vlahovic. Intermediari a lavoro: sarà l'erede di Lewandoski?

12 novembre 2021 13:02

Dalla Germania, Fiorentina su Skhiri. La richiesta del Colonia si aggira tra i 10-15 milioni di euro

10 agosto 2021 12:23

Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall'Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale

08 luglio 2021 14:11

Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"

18 giugno 2021 03:58

Ribery: "Ora penso alla Fiorentina. Ma non escludo un ritorno in Germania"

20 gennaio 2021 13:35

Dalla Germania, il Lipsia insiste per Vlahovic, tenterà un nuovo assalto. Per Iachini però...

03 settembre 2020 13:34

Bild, la Fiorentina vuole Boetius del Magonza ma la concorrenza è alta

14 agosto 2020 20:50

Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco

18 luglio 2020 15:11

Bild: "Vlahovic interessa allo Schalke 04. Troppo alta la richiesta della Fiorentina"

24 giugno 2020 19:49

Boateng: "I soldi nel calcio sono una maledizione. I giovani pensano solo a Instagram"

29 dicembre 2019 18:34

Bild, la Fiorentina ha fatto un'offerta per ingaggiare Franck Ribery. Su di lui ci sono tante squadre

29 luglio 2019 08:59

Bild: "La Juventus si vanta di vittorie in un sistema corrotto. Festeggia scudetti revocati"

22 marzo 2018 18:01

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