Bild: "La Juventus si vanta di vittorie in un sistema corrotto. Festeggia scudetti revocati"

La Bild, autorevole quotidiano tedesco, attacca frontalmente la Juventus in un approfondimento avente ad oggetto Calciopoli e il fatto che il club bianconero abbia sempre considerato suoi i due scudet...

La Bild, autorevole quotidiano tedesco, attacca frontalmente la Juventus in un approfondimento avente ad oggetto Calciopoli e il fatto che il club bianconero abbia sempre considerato suoi i due scudetti vinti sul campo e poi revocati: “Se dovessero aggiudicarsi anche questo campionato, i bianconeri festeggerebbero il 36° scudetto nonostante al momento ne abbiano ufficialmente soltanto 33. Anche sulla pagina ufficiale della Juventus si legge in grande, ed a colori, 35 invece di 33. L’Inter inserisce tra i titoli lo scudetto relativo alla stagione 2005/06 e lo fa correttamente perché quel titolo è stato tolto alla Juventus e riassegnato ai nerazzurri dalla Federazione. Lo scudetto della stagione 2004/05 invece non è stato riassegnato, ma la Juventus se ne frega e si fregia anche di quello. Società e tifosi si mostrano totalmente indifferenti al fatto che i titoli siano stati revocati, nonostante le manipolazioni delle partite che avevano determinato un sistema corrotto”.

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