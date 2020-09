Secondo la Bild, quotidiano tedesco, il Lipsia si è fatto avanti per Alexander Sorloth del Trabzonspor, sul quale c’è anche la Fiorentina. Per il club tedesco però il prezzo del calciatore è troppo alto e sta quindi cercando nuovi obiettivi. Tra di loro spunta Dusan Vlahovic, per Iachini però è fuori dal mercato. Oltre a lui in lista c’è anche Petkovic.

DI MARZIO, FIORENTINA IN POLE PER RICCI DELL’EMPOLI. LA SUA VALUTAZIONE È DI 12-15 MILIONI