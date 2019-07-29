Bild, la Fiorentina ha fatto un'offerta per ingaggiare Franck Ribery. Su di lui ci sono tante squadre

Secondo il quotidiano tedesco Bild, la Fiorentina è in corsa per offrire un contratto a Franck Ribery. L’attaccante della Francia classe 1983 è attualmente svincolato, dopo il mancato rinnovo col Baye...

Secondo il quotidiano tedesco Bild, la Fiorentina è in corsa per offrire un contratto a Franck Ribery. L’attaccante della Francia classe 1983 è attualmente svincolato, dopo il mancato rinnovo col Bayern Monaco, avrebbe ricevuto un’offerta dal club della Fiorentina, Arsenal, Eintracht Francoforte, dal Qatar e dell’Arabia Saudita. Il campione francese ha già rifiutato una proposta della squadra del Monaco.