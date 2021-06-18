Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"
Sembra praticamente fatta per il passaggio di Nicolas Gonzalez alla Fiorentina, nelle prossime ore, secondo la Bild, saranno visite mediche
Salutato Gennaro Gattuso e in attesa di capire chi siederà in panchina, la Fiorentina si consola col primo colpo di mercato. Secondo quanto riferito dalla Bild, il club viola ha praticamente chiuso la trattativa per portare in Serie A l’argentino Nicolas Gonzalez. Allo Stoccarda andranno 23,5 milioni più 4 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Secondo i colleghi del quotidiano tedesco, il giocatore dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con i viola. Lo scrive TMW
ITALIANO IN POLE PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA
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