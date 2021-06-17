Sky Sport, Italiano in pole position per la Fiorentina, club viola vuole pagare clausola di 1 milione

Italiano prima di Rudi Garcia e Ranieri, queste sono le ultime sul prossimo allenatore della Fiorentina per il dopo Gattuso

Ecco ciò che scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito riguardo il prossimo allenatore della Fiorentina:

"Dalla separazione con Gennaro Gattuso alla ricerca di un sostituto. In meno di 24 ore è cambiato tanto in casa Fiorentina e la panchina viola ha bisogno di una nuova guida. In tal senso, il club ha avviato i contatti con Vincenzo Italiano: lui adesso è diventato il candidato forte. Tuttavia l'allenatore ha sempre la clausola da 1 milione di euro che lo lega allo Spezia (altra proprietà americana della Serie A), ecco perché si sta decidendo se procedere in questa direzione oppure andare avanti e trovare un'altra soluzione. Italiano comunque al momento è la prima scelta della Fiorentina, più di Garcia e Ranieri. Gennaro Gattuso, invece, è sempre più vicino al Tottenham, mentre il futuro di Paulo Fonseca è ancora da scrivere visto che dopo il dietrofront con gli Spurs è sul taccuino viola ma ben più defilato visto che nelle ultime ore non ci sono stati contatti approfonditi come settimane fa"

DI MARZIO RIVELA, ADESSO GATTUSO STA PER ANDARE AL TOTTENHAM

https://www.labaroviola.com/di-marzio-gattuso-vicino-alla-panchina-del-tottenham-accordo-ad-un-passo-con-gli-spurs/143313/