Di Marzio, Gattuso vicino alla panchina del Tottenham, accordo ad un passo con gli Spurs

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, il matrimonio tra Paulo Fonseca e il Tottenham non si farà. La trattativa tra l’ex allenatore della Roma e gli Spurs si è arenata per motivi fiscali, con il portoghese che non può firmare con il club inglese. Ora il Tottenham ha ripreso a guardarsi intorno e sembra che abbia individuato in Gennaro Gattuso il profilo ideale per la sua panchina. L’allenatore calabrese, ha rescisso in mattinata il suo contratto con la Fiorentina dopo appena 23 giorni dal suo arrivo e potrebbe così tornare subito a sedere su una panchina, ma questa volta in Inghilterra.

RANIERI PRIMA SCELTA PER LA FIORENTINA, INCONTRO CON PRADE’