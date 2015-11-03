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Notizie Nicolas Gonzalez Fiorentina

Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze

04 novembre 2021 19:17

Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"

18 giugno 2021 03:58

TMW, il centrocampista Gonzalez dello Stoccarda apre alla Fiorentina

11 giugno 2021 19:46

Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo

11 giugno 2021 10:32

Di Marzio, Fiorentina vicina a Nicolas Gonzalez, trattativa da 20 milioni, ballano 3 milioni di bonus

11 giugno 2021 00:21

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