Notizie Nicolas Gonzalez Fiorentina

Burdisso, la Fiorentina e quella frase infelice: lo perdoniamo, ma noi siamo Firenze
04 novembre 2021 19:17
Dalla Germania, Bild annuncia: "Visite mediche con la Fiorentina per Gonzalez, poi la firma"
18 giugno 2021 03:58
TMW, il centrocampista Gonzalez dello Stoccarda apre alla Fiorentina
11 giugno 2021 19:46
Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo
11 giugno 2021 10:32
Di Marzio, Fiorentina vicina a Nicolas Gonzalez, trattativa da 20 milioni, ballano 3 milioni di bonus
11 giugno 2021 00:21
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