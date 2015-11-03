Notizie Dorsch Fiorentina

Dorsch è ufficialmente un giocatore dell’Augsburg, sfuma il suo arrivo alla Fiorentina
08 luglio 2021 21:28
Dalla Germania, Dorsch ad un passo dall'Augsburg per 7 milioni. Firmerà un contratto quinquennale
08 luglio 2021 14:11
TMW, Dorsch alla Fiorentina? La pista si complica, avanza l'Augsburg. Folta concorrenza
07 luglio 2021 10:27
Nazione, Fiorentina du Dorsch, Zaccagni e Sensi. Castrovilli e Pulgar? Parleranno con Italiano
07 luglio 2021 09:01
Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi
05 luglio 2021 08:51
Nazione, Fiorentina su Dorsch ma occhio al Sassuolo: a 10 milioni si può chiudere
04 luglio 2021 09:17
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