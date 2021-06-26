CorSport, Dorsch, Fiorentina pronta ad inserirsi. Sensi resta il sogno ma è difficile convincerlo

La Fiorentina pensa a Dorsch anche se il sogno, difficilmente realizzabile è Sensi

Partendo dal sogno Stefano Sensi in cui la Fiorentina si è infilata ben conoscendo tutte le difficoltà del caso e però consapevole di avere delle carte da giocare per convincere l’Inter e il diretto interessato che la destinazione Firenze è valida. Sogno è. Prosegue il giro d’orizzonte che si allarga fino al Belgio per avere info e risposte su Niklas Dorsch, 23 anni: il Gent ha da poco rifiutato 6 milioni dall’Augsburg, la Fiorentina prova ad inserirsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI CONTRO SCONCERTI: “FENOMENO, SE HAI ANCORA LE PA**E STAI ZITTO. CHIESE I SOLDI NEL FALLIMENTO”

https://www.labaroviola.com/antognoni-contro-sconcerti-fenomeno-se-hai-ancora-le-pae-stai-zitto-chiese-i-soldi-nel-fallimento/144207/