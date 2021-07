Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi

Al centro può diventare interessante il nome del tedesco Niklas Dorsch classe ’98 che è stato protagonista in Belgio nell’ultimo anno ed ha una valutazione intorno ai 10 milioni. Da monitorare anche Sensi e Torreira. Vice-Vlahovic? Un profilo da seguire è quello di Simy e la pista Messias. In difesa in attesa di capire le sorti di Pezzella e Milenkovic può risultare interessante il nome di Kouyatè, senza dimenticare Rugani e Cistana. Lo scrive Tuttosport.

