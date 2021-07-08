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Dorsch è ufficialmente un giocatore dell’Augsburg, sfuma il suo arrivo alla Fiorentina

Sfuma il centrocampista tedesco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 21:28
Dorsch è ufficialmente un giocatore dell’Augsburg, sfuma il suo arrivo alla Fiorentina - Niklas Dorsch (Germany). GES / Football / European Championship Qualification: Germany U21 - Wales U21, 11/17/2020 Football / Soccer: Euro Qualifier Under 21: Germany vs Wales, Braunschweig, November 17, 2020 | usage worldwide (MaxPPP TagID: dpaphoto
Niklas Dorsch (Germany). GES / Football / European Championship Qualification: Germany U21 - Wales U21, 11/17/2020 Football / Soccer: Euro Qualifier Under 21: Germany vs Wales, Braunschweig, November 17, 2020 | usage worldwide (MaxPPP TagID: dpaphoto
Calciomercato
Dorsch
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Dopo i vari giorni di accostamento alla Fiorentina, il centrocampista tedesco Niklas Dorsch si accasa ufficialmente all’Augsburg. Questo il tweet del club tedesco:

Format Serie A: 5 turni infrasettimanali e 6 soste per la Fiorentina e le altre. Inizio 22 agosto

https://www.labaroviola.com/format-serie-a-5-turni-infrasettimanali-e-6-soste-per-la-fiorentina-e-le-altre-inizio-22-agosto/145414/

 

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