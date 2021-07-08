Dorsch è ufficialmente un giocatore dell’Augsburg, sfuma il suo arrivo alla Fiorentina
Sfuma il centrocampista tedesco
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 21:28
Dopo i vari giorni di accostamento alla Fiorentina, il centrocampista tedesco Niklas Dorsch si accasa ufficialmente all’Augsburg. Questo il tweet del club tedesco:
Format Serie A: 5 turni infrasettimanali e 6 soste per la Fiorentina e le altre. Inizio 22 agosto
https://www.labaroviola.com/format-serie-a-5-turni-infrasettimanali-e-6-soste-per-la-fiorentina-e-le-altre-inizio-22-agosto/145414/