Format Serie A: 5 turni infrasettimanali e 6 soste per la Fiorentina e le altre. Inizio 22 agosto
Queste le date da appuntarsi sul calendario
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 21:14
Start il 22 agosto e gara finale il 22 maggio con calendario asimmetrico del ritorno rispetto all’andata: ecco il format di Serie A ufficializzato oggi dalla Lega:
Queste tutte le date per la Serie A:
- Inizio – 22 agosto 2021
- Fine – 22 maggio 2022
- Soste – 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022
- Turni infrasettimanali – 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 6 gennaio 2022
- Finale Coppa Italia – 11 maggio 2022
- Finale Supercoppa italiana – da definire
Calamai: “Antognoni è tornato a Firenze. Incontrerà Barone”
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