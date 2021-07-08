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Format Serie A: 5 turni infrasettimanali e 6 soste per la Fiorentina e le altre. Inizio 22 agosto

Queste le date da appuntarsi sul calendario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 21:14
Format Serie A: 5 turni infrasettimanali e 6 soste per la Fiorentina e le altre. Inizio 22 agosto -
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Start il 22 agosto e gara finale il 22 maggio con calendario asimmetrico del ritorno rispetto all’andata: ecco il format di Serie A ufficializzato oggi dalla Lega:

Queste tutte le date per la Serie A:

  • Inizio – 22 agosto 2021
  • Fine – 22 maggio 2022
  • Soste – 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022
  • Turni infrasettimanali – 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 6 gennaio 2022
  • Finale Coppa Italia – 11 maggio 2022
  • Finale Supercoppa italiana – da definire

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