Calamai: "Antognoni è tornato a Firenze. Incontrerà Barone"

Calamai ha scritto del futuro di Antognoni sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Il giornalista Luca Calamai della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un post su Twitter: "Antognoni è tornato a Firenze e nei prossimi giorni incontrerà Barone. La Fiorentina deve presentare un'offerta professionale degna di Antonio o sarà divorzio".

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