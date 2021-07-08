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Calamai: "Italiano è bravo ma non è il mago Merlino, bisogna dargli tempo. Su Vlahovic..."

Calamai parla delle novità in casa viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 13:58
Calamai: "Italiano è bravo ma non è il mago Merlino, bisogna dargli tempo. Su Vlahovic..." -
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Foto Paola Garbuio/LaPresse20 aprile 2021 Verona, Italiasport calcioHellas Verona vs Fiorentina -Campionato di calcio Serie A TIM 2020/2021 - stadio Bentegodi .Nella foto: esultanza gol su rigore di vlahovic duna 0-1Photo Paola Garbuio/LaPresseApril 20 ,

Il giornalista Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

"Italiano? Gli andrà dato tempo, perché il gigantesco problema viola nelle ultime stagioni è stato quello di dover inseguire senza la possibilità di costruire. Tra un anno c'è il rischio di perdere Vlahovic dopo aver perso Chiesa: avevamo un '97 e un 2000 titolare, ma non una base solida di 7/8 giocatori da cui partire la stagione successiva per alzare il livello. Ad oggi non sappiamo a che punto siano Amrabat, Martinez Quarta ecc. perché non siamo stati in grado di costruire niente: la speranza è che Italiano alzi il livello di tutti, ma non è mago Merlino. Ora devi andare a prendere giocatori in scadenza di contratto e sei costretto a lavorare in situazioni non facili perché non partecipiamo alla Champions o all'Europa League, uno scalino apparentemente vicino ma difficile da raggiungere".

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