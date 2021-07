TMW, Dorsch alla Fiorentina? La pista si complica, avanza l’Augsburg. Folta concorrenza

Per rinforzare il centrocampo di mister Italiano la Fiorentina ha messo nel mirino Niklas Dorsch, classe ’98 di proprietà del Gent che nelle prossime settimane volerà a Tokyo per l’Olimpiade. Autore di 29 presenze con 3 gol e 2 assist nell’ultima stagione in Belgio, il tedesco è un obiettivo della squadra mercato viola ma le insidie non mancano. Oltre alla concorrenza del Rennes, su Dorsch è da registrare un fortissimo pressing dalla Bundesliga: dell’Eintracht Francoforte, ma soprattutto dell’Augsburg, club che da diverse settimane lo ha inserito in cima alla propria lista degli acquisti e che nelle ultime ore avrebbe fatto importanti passi in avanti in tal senso. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, TANTI NOMI PER LA REGIA, FIORENTINA SU ZACCAGNI E MESSIAS. MILENKOVIC E PEZZELLA ALL’ADDIO