Tuttosport, tanti nomi per la regia, Fiorentina su Zaccagni e Messias. Milenkovic e Pezzella all’addio

La prima sfida della Fiorentina sarà sistemare il centrocampo con diversi nomi da monitorare come Sensi, Dorsch o Torreira ma anche in attacco ci saranno movimenti con Junior Messias che si avvicina. Il trequartista del Crotone piace molto a Vincenzo Italiano ed è un motivo in più per seguirlo. Forte interesse per Mattia Zaccagni del Verona. Rivoluzione in difesa: Milenkovic entro la fine del mercato se ne andrà. E pure Pezzella. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, SIMY-MESSIAS IL DOPPIO COLPO CHE VUOLE PIAZZARE LA FIORENTINA: IN PRESTITO CON RISCATTO?