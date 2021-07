Nazione, Simy-Messias il doppio colpo che vuole piazzare la Fiorentina: in prestito con riscatto?

La Fiorentina vuole chiudere una doppia operazione con il Crotone. Nel mirino Messias e Simy, per il ruolo di vice Vlahovic. Sono sul mercato, dalla loro cessione il Crotone potrebbe incassare una buona somma. Per Messias a 10 milioni si può chiudere, per Simy ne servono un po’ di più. La formula? Prestito oneroso con riscatto? Lo scrive La Nazione.

