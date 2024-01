Sky Sport: “Contatti continui tra la Fiorentina e l’Ausgburg per trovare l’accordo per Vargas”

Dopo aver accolto Faraoni dal Verona, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi in attacco. Il nome caldo per quanto riguarda l’attaccante esterno rimane quello di Ruben Vargas dell’Augsburg. In giornata ci sono stati contatti continui per Vargas, che è e resta l’obiettivo come attaccante esterno della Fiorentina. Si sta cercando l’accordo fra tutte le parti in causa per cercare di portare il prima possibile Vargas a Firenze. In uscita si è riaperta la cessione di Brekalo, ma non alla Dinamo Zagabria, visto che la trattativa è saltata ieri, bensì all’Olympiacos. Il club greco infatti oggi ha mosso i primi passi per cercare di arrivare all’attaccante in prestito. Lo scrive Di Marzio sul suo sito.

DAL SUDAMERICA FANNO UN ALTRO NOME, LUCIANO RODRIGUEZ