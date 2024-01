Gazzetta, all-in della Fiorentina su Vargas, questo è il momento dell’affondo. Ballano 3 milioni 

L’obiettivo numero uno è Ruben Vargas, classe ‘98 dell’Augusta, per il quale c’è una trattativa già avviata oltre al gradimento del calciatore a trasferirsi a Firenze. La trattativa è iniziata giorni fa, i contatti fra club sono costanti e adesso è il momento dell’affondo. La richiesta dell’Augusta è di circa 8 milioni e l’offerta della Fiorentina è di 5 più bonus. Il giocatore in Bundesliga ha realizzato un gol (alla prima giornata) in 15 presenze per un totale di 796’. Non è un goleador, ma comunque un uomo affidabile e già impegnato in un top club europeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

