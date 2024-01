Retroscena Mourinho, lite in aereo post Milan: “Mi fate vergognare” la risposta: “È colpa tua se giochiamo cosi”

Secondo quanto riportato da Radio Radio, la rottura totale tra Mourinho e parte della squadra giallorossa, compresi alcuni “senatori” avviene sull’aereo di ritorno da Milano dopo la sconfitta col Milan.

Il Mister alzando la voce dice “mi avete fatto vergognare, non si può giocare così”. Nasce una discussione man mano più accesa, volano parole grosse. A quel punto alcuni calciatori accusano Mourinho di tirarsi sempre fuori, di non essere parte del gruppo. “Perdiamo tutti e vinciamo tutti, se giochiamo male e anche per colpa della guida tecnica” in sintesi il pensiero dei giocatori. La tensione alle stelle. Ryan Friedkin in piena notte informa il Presidente. Il rapporto non può più essere sanato, si rischia di affondare, tanta parte della squadra con considera più Jose’ un riferimento.

Dan Friedkin la mattina seguente convoca alle 08.00 Mourinho a Trigoria e gli comunica che è sollevato dall’incarico. Dura una ventina di minuti l’incontro tra i due personaggi che erano stati accolti trionfalmente quando Dan andò a prendere l’altro col suo aereo personale. A Mourinho viene data un’ora per svuotare l’ufficio e abbandonare Trigoria.