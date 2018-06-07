Agente Vargas: “Su di lui c’è la Fiorentina. Si muova in fretta perché da lunedì…”

Il procuratore per l’Italia di Matias Vargas, Diego Andidero ha parlato del suo assistito: “Su di lui ci sono Torino e Fiorentina. Chi lo vuole deve spendere 12 milioni di euro, ma il discorso cambier...

A cura di Redazione Labaroviola 07 giugno 2018 10:44

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