Agente Vargas: “Su di lui c’è la Fiorentina. Si muova in fretta perché da lunedì…”
Il procuratore per l’Italia di Matias Vargas, Diego Andidero ha parlato del suo assistito: “Su di lui ci sono Torino e Fiorentina. Chi lo vuole deve spendere 12 milioni di euro, ma il discorso cambier...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 10:44
Il procuratore per l’Italia di Matias Vargas, Diego Andidero ha parlato del suo assistito: “Su di lui ci sono Torino e Fiorentina. Chi lo vuole deve spendere 12 milioni di euro, ma il discorso cambierà da lunedì, giorno in cui il club di Buenos Aires ha convocato i nostri partner argentini per mettere una nuova clausola rescissoria da 24 milioni sul giocatore”.