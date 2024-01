Corriere dello Sport, Vargas oggi o mai più e la Fiorentina andrebbe dritta su un altro obiettivo

Ruben Vargas oggi o mai e non solo perché il tempo stringe e giovedì il mercato chiude, ma soprattutto perché se il nuovo contatto/tentativo odierno con l’Augsburg non dovesse dare l’esito sperato significherebbe che non c’è più margine per l’accordo. E la Fiorentina andrebbe dritta su un altro obiettivo.

Dipende se finalmente sarà stato trovato un punto d’incontro tra domanda e offerta nel fine settimana appena passato, in cui i dirigenti dei due club hanno continuato a condividere le rispettive posizioni: la società viola ha ribadito di arrivare fino a 7,5 milioni per prendere il nazionale svizzero, mentre quella tedesca si sa che fa sempre fatica a scendere sotto i dieci per cedere il proprio calciatore. Distanza abbastanza ampia, però colmabile con un passo in avanti di una e un passo indietro dell’altra, e appunto la giornata odierna darà la fotografia finale della trattativa: difficile immaginare un rinvio a domani, con il rischio succitato di andare troppo a ridosso del gong finale (ore 20 di giovedì 1 febbraio). Lo scrive il Corriere dello Sport.

