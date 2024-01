Italiano taglia corto: “Meglio che non parlo del mercato, non mi aspetto niente. A posto cosi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Ho visto un’ottima Fiorentina che ha messo in difficoltà una delle squadre più forti d’Europa e su questo sono soddisfatto, con e senza palla, abbiamo fatto una grande partita. Questa situazione dal dischetto ci sta penalizzando troppo, tre errori e tre sconfitte. Dobbiamo sfruttare meglio, oggi Nzola ha avuto 3 occasioni dove doveva fare gol, poi il rigore, il colpo di testa di Quarta e altre occasioni. Oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto alle ultime uscite, abbiamo avuto coraggio, siamo stati sempre presenti, peccato per il risultato, non muoviamo la classifica e dispiace tanto.

Cosa si aspetta dal mercato? Dal mercato non mi attendo niente, a posto cosi, meglio che non rispondo. Sottil ha avuto un problema, non ha voluto rischiare, Gonzalez da oggi è pienamente recuperato, da adesso aumenterà il minutaggio, non potevamo rischiare niente. L’ho detto che Faraoni ci darà la possibilità di far crescere correttamente Kayode, lo abbiamo voluto e mi è piaciuto, oggi ha fatto un’ottima partita.”

BORJA VALERO PARLA DEL MANCATO RIGORE ALLA FIORENTINA