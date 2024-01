Corriere Fiorentino: “Vargas-Fiorentina entro il fine settimana la chiusura. Italiano vuole averlo per la Supercoppa”

Vincenzo Italiano è a corto di soluzioni davanti. Gli infortuni di Sottil e Nico, e la partenza in Coppa D’Africa di Kouamè hanno debilitato un reparto già in difficoltà. Con Brekalo e Ikonè impalpabili. I vista della Supercoppa allora la Fiorentina sta cercando un’ala da mettere sull’aereo per Ryad.

Per Vargas manca poco alla chiusura. I contatti con l’Ausburg sono spediti e si va verso la chiusura dell’operazione entro il fine settimana. Proprio per permettere a Italiano di schierarlo già in Arabia Saudita, il costo dell’operazione si aggira sui 7 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.