In entrata il nome più chiacchierato resta Ruben Vargas, si continuano a registrare contatti per provare a chiudere in tempi brevi la trattativa. Resta lui il calciatore più vicino alla Fiorentina. Pradè e Barone però, secondo La Nazione, non sembrano intenzionati a smuoversi troppo dai 7 milioni già proposti tramite intermediari. Una direzione definitiva della trattativa è attesa in ogni caso a breve.