TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda

La Fiorentina è stata senza dubbio la grande protagonista di questo ultimo giorno di mercato estivo, con tre acquisti completati e in attesa di essere ufficializzati come quelli di Cataldi dalla Lazio...

La Fiorentina è stata senza dubbio la grande protagonista di questo ultimo giorno di mercato estivo, con tre acquisti completati e in attesa di essere ufficializzati come quelli di Cataldi dalla Lazio, Bove dalla Roma e Gosens dall'Union Berlino. E adesso? Il mercato della Fiorentina si conclude con questo terzetto? Avventurarsi in previsione così nette è sempre un rischio, ma la sensazione è che possa essere così. Stando a quanto appreso da noi di TMW, infatti, si sono raffreddate le due piste che vedevano i viola accostati a calciatori utili per la trequarti d'attacco. Il grande obiettivo Martin Baturina (21 anni), per esempio, sul quale però la Dinamo Zagabria che detiene la proprietà del cartellino, e in cui il classe 2003 è cresciuto, non ha mai aperto a diminuzioni sulla valutazione di circa 20 milioni di euro posta in essere.

E sempre secondo quelle che sono le informazioni in nostro possesso, discorso simile nel complesso anche per Ruben Vargas (26 anni, in foto). L'esterno d'attacco classe 1998 della nazionale svizzera, in forza all'Augsburg, era tornato di moda dopo essere stato un obiettivo dei viola già a partire dalla scorsa sessione di gennaio, ma anche la pista a lui legata ha perso di intensità in questo momento. E il mercato viola potrebbe essere terminato così. Lo scrive TMW

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