Pedullà: "Trattativa ai dettagli per Bianco al Monza in prestito secco, lo ha voluto Nesta"

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà Bianco è pronto ad una nuova avventura in prestito, Nesta lo ha voluto di nuovo con sé

Alessandro Bianco si appresta a diventare un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista classe 2002 lascerà la Fiorentina con la formula del prestito secco e ritroverà Alessandro Nesta, allenatore che lo ha già allenato lo scorso anno nella parentesi positiva alla Reggiana. Siamo ai dettagli.

Lo riporta alfredopedulla.com

Pedullà: “La Fiorentina ha depositato il contratto di Gosens, prestito con diritto a 7 milioni”

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-ha-depositato-il-contratto-di-gosens-prestito-con-diritto-a-7-milioni/266393/