Pedullà: "La Fiorentina ha depositato il contratto di Gosens, prestito con diritto a 7 milioni"

Come riportato sul suo profilo X da Alfredo Pedullà la Fiorentina ha da pochi minuti depositato il contratto del tedesco Robin Gosens

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il giocatore tedesco torna in Serie A dopo una stagione all’Union Berlino. Il club gigliato ha depositato il contratto del laterale sinistro tedesco. Le due società hanno definito l’accordo sulla base di un prestito oneroso da 750mila euro con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro.

Lo riporta alfredopedulla.com

TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda

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