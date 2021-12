Vargas: “Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non ha voluto cedermi. Allora ho rinnovato”

A Trome l’ex giocatore della Fiorentina Juan Manuel Vargas ha parlato di alcuni aneddoti sulla sua esperienza in viola:

“Ho saputo che il Real Madrid e altre squadre erano interessate a me. La Fiorentina, però, aveva messo una clausola rescissoria da ventisei milioni di euro. Potevo andare ai Blancos, ma non se n’è fatto di niente. Allora ho litigato con la dirigenza della Fiorentina, volevo che mi cedessero ma la loro richiesta non si abbassava da quei ventisei milioni. Le squadre interessate ne hanno offerte circa diciotto, ma la società non ha accettato. In quel momento allora ho prolungato il mio contratto per altri tre anni”.

